Maranello, 80 anni fa il via libera per lo stabilimento Ferrari

Il 4 dicembre 1942, 80 anni fa, il Comune di Maranello (Modena) concede al’autorizzazione a edificare un nuovo stabilimento produttivo sul territorio. Lo ricorda proprio la città divenuta casa del Cavallino Rampante. “In quel momento nacque a tutti gli effetti il legame tra l’e la città, un rapporto strettissimo che nei decenni si è consolidato”. Il documento che attesta la concessione, numero di, è conservato nell’Archivio Comunale: un foglio dattiloscritto firmato dal podestàProprio il giorno prima Enzo Ferrari presenta la richiesta. E in meno che non si dica il Comune concede alla ditta Auto Avio costruzioni – Scuderia Ferrari – Modena l’autorizzazione ad eseguire l’impianto sulla proprietà, in via Abetone Inferiore, località Fondo Cavani.