Marateale Award in Winter, al via kermesse premio eccellenze cinema

Roma, 20 gen. (askanews) – Conto alla rovescia per il ritorno di “Marateale Award in Winter”, quarta edizione della versione “invernale” dell’ormai storica kermesse “Marateale – Premio internazionale Basilicata”, guidata dal direttore artistico Nicola Timpone e dalla presidente Antonella Caramia, che ha già all’attivo sedici edizioni di grande successo.

Nel corso di una cerimonia che si terrà a Roma oggi pomeriggio, presso il sesto piano della Rinascente di piazza Fiume, verranno consegnati riconoscimenti alle eccellenze della settima arte.

Numerose le celebrità appartenenti al panorama cinematografico nostrano: da Serena Rossi a Neri Marcorè; da Matilde Gioli a Giampaolo Morelli; da Rocco Papaleo, Claudia Gerini, Nando Irene fino all’iconica Gloria Guida e a Samuele Carrino, protagonista rivelazione del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”.

Altrettante le celebrità appartenenti allo star-system internazionale: Nick Vallelonga, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense due volte Premio Oscar; Vince e Brenda Emmett, produttori pluripremiati del film “Reagan”; Alla Belaya, produttrice cinematografica; Angelo Boffa, attore e produttore.

Riconoscimenti, inoltre, per Roberto Proia, direttore area cinema e produzione Eagle Pictures e sceneggiatore; Laura Squillaci, giornalista di RaiNews; Fabrizio Ferragni, direttore di Rai Italia; Valentina Vezzali, considerata una delle migliori schermitrici di sempre; Jacqueline Illy, imprenditrice.

Durante la cerimonia, ciascuno dei premiati riceverà il riconoscimento da grandi nomi dell’industria cinematografica. Come di consueto, i premi verranno realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato. Al termine della premiazione, non mancherà un catering offerto da Enoteca La Torre.

Sempre nel corso della serata verranno svelate alcune novità legate alla XVII edizione di Marateale, che si terrà come di consueto l’ultima settimana di luglio nella “perla del Tirreno”: da nuove collaborazioni e partnership internazionali ai grandissimi nomi dello star-business.

Ricordiamo che grazie alla vittoria nella sezione ‘Marateale in Short’, il cortometraggio ‘In the Shadow of the Cypress’, diretto da Shirin Sohani e Hossein Molayemi ha intrapreso un percorso che lo ha portato a qualificarsi agli Oscar 2025 e conseguentemente ad entrare nella shortlist, segnando un momento storico per il festival.