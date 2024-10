Maratona di Napoli : domani in 3.000 per la quarta edizione

Domani tremila podisti provenienti da tutta Italia e da una trentina di Paesi stranieri prenderanno il via alle 8 da piazza del Plebiscito della quarta edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la maratona della terza città d’Italia. Da qui il fiume di atleti iscritti non solo alla gara sulla distanza classica di 42,195 km ma anche alla Italiana Assicurazioni Neapolis Half (21,097 km) e alla Autostrade per l’Italia Sea Run (la non competitiva che si snoderà su un tracciato di 12 km ), si metterà in moto per colorare le strade di Napoli libere dalle auto fino alle 14. Suggestivo il percorso disegnato dagli organizzatori della Ssd Neapolis Marathon, che si snoda su complessivi 21,097 km, che gli atleti della maratona percorreranno due volte: oltre alla partenza e all’arrivo di piazza del Plebiscito (dove da ieri è attivo il villaggio maratona, composto da un palco centrale e da una trentina di stand riservato a sponsor e aziende specializzate), i podisti attraverseranno il lungomare Caracciolo e costeggeranno Castel dell’Ovo ( a fare da sfondo il Vesuvio). E ancora: il passaggio sul molo San Vincenzo, quello a ridosso del Maschio Angioino e quello posto nelle immediate vicinanze del Teatro San Carlo. Una mattinata interamente riservata all’atletica con una testimonial di eccezione: la campionessa europea di maratona (titolo conquistato a Monaco di Baviera nel 2002), Maria Guida. Ad ogni iscritto è stata consegnata la maglia appositamente realizzata da Joma, che porta i colori della Neapolis Marathon e un’immagine stilizzata del Duomo di Napoli , mentre al traguardo sarà consegnata la nuova medaglia realizzata da Lello Esposito, che ancora una volta propone l’ effige della sirena Partenope. Questi gli atleti favoriti: tra gli uomini Moses Kibet (Uganda) al debutto in maratona, 1.00.59 sulla mezza; Amos Kipkemoi Cheruiyot, che vanta un personale di 2.16.05; Naibei Samuel Kiplimo, crono da 2.09.41 nel 2022 a Roma; Jean Baptiste Simukeka (Ruanda), personale di 2.15.20; Gideon Kipkemoi Kipketer, personale 2.05.51; Lhoussaine Oukhrid (Marocco), personale 2.12.04. Tra le donne Clementine Mukandanga, vincitrice a Firenze in 2.25.56; Ngurasi Flomena Chepkiach (Kenya), vincitrice alla maratona di Tunisi e con un 2.30.42 nel debutto di Hannover nel 2022. Da segnalazione sulla mezza maratona il vincitore dell’edizione 2023 della maratona di Napoli , il marocchino Hicham Boufars.