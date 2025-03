Marcella Corsi presidente dell’International Association for Feminist Economics

La International Association for Feminist Economics (Iaffe) annuncia la nomina di Marcella Corsi come nuova presidente dell’associazione. Un incarico di grande prestigio che conferma il ruolo di primo piano della studiosa nel campo dell’economia di genere. Corsi, professoressa ordinaria di Economia politica ed Economia di genere presso la Sapienza Università di Roma, è anche direttrice della International Review of Sociology e coordinatrice del Minerva Lab, laboratorio dedicato allo studio delle disuguaglianze di genere.