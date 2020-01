E’ stato nominato a Sorrento (Napoli) il nuovo coordinatore Abbac Penisola Sorrentina. E’ Marcello Coppola, imprenditore ricettivo. Abbac è un’associazione di categoria indipendente nata nel 2003 con atto pubblico per promuovere il fenomeno dell’Ospitalità in Famiglia in Campania nelle forme di ricettività tipo extra alberghiera come Bed and Breakfast, Affittacamere, country house,ostelli, case e appartamenti per vacanze e case dell’ospitalità.