Marcello Del Brenna confermato presidente di Aice (l’associazione delle industrie di cavi e conduttori elettrici)

Marcello Del Brenna è stato riconfermato alla Presidenza di Aice (Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici). Amministratore Delegato Sud Europa di Prysmian Group, Chairman di Electrical Infrastructure Group di Europacable, Del Brenna guida l’associazione dal giugno 2023. Ha alle spalle una carriera ultra trentennale maturata presso Prysmian Group (Pirelli Cavi fino al 2005), dove ha ricoperto varie cariche, con ruoli di responsabilità in Italia e all’estero.

L’industria italiana dei Cavi ha archiviato il 2023 con un fatturato aggregato a quota 6,4 miliardi di euro, con una flessione annua del 2% a valori correnti, interrompendo il percorso di crescita degli anni più recenti. Anche le esportazioni hanno mostrato un’inversione di tendenza, registrando una flessione del 6%, che ha portato il dato di export in chiusura anno a quota 3,6 miliardi di euro. Completano il Consiglio direttivo: Elisabetta Bragagni Capaccini (Tratos Cavi) con incarico di vicepresidente con delega a Ambiente e Sostenibilità; Luca Facchinetti (Metallurgica Bresciana) in qualità di vicepresidente con delega a Ricerca e Innovazione; Francesco Sciarra (Baldassari Cavi) vicepresidente con delega a Enti normativi e Rapporti con Istituti/Lab. Marchi di Qualità; e il vicepresidente Andrea Babini di Icel.