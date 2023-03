Marcello Fondi nuovo ambasciatore d’Italia ad Asunción

La Farnesina ha comunicato alla Repubblica del Paraguay la designazione del diplomatico Marcello Fondi come nuovo ambasciatore d’Italia ad Asunción. Sostituirà così il pordenonese Paolo Campanini, che dopo quasi tre anni di missione nel paese sudamericano rientra al ministero degli Esteri. “Dedicherò il mio mandato allo sviluppo dei già profondi legami storici e culturali tra il nostro Paese e la Repubblica del Paraguay, con l’obiettivo di esplorare nuove opportunità di possibile collaborazione in campo economico, commerciale e scientifico”, ha dichiarato il nuovo ambasciatore durante il suo insediamento. “Una missione ispirata alla necessità di operare con efficacia nel contesto delle nuove forme di cooperazione internazionale, di misurarsi con le attuali sfide globali e di rispondere alle istanze della nostra fiorente ed operosa comunità italiana”. Classe 1960, nato a Rieti, Fondi è entrato nella carriera diplomatica nel 1989. Da allora è stato console a Maracaibo, Valona e Lugano, e nel 2010 è stato nominato ambasciatore ad Asmara, in Eritrea. È stato altresì Consigliere alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’OCSE a Parigi, e il suo ultimo incarico all’estero è stato come Commissario Generale Aggiunto per la partecipazione italiana all’Expo 2020 di Dubai.