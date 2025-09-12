Marche, A.Meloni: io scaramantica ma Acquaroli ha lavorato bene

Roma, 12 set. (askanews) – Il sondaggio sulle Marche che dà il centrodestra in vantaggio “mi ha fatto piacere, ma non mi ha sorpreso perché credo che Francesco Acquaroli abbia fatto un ottimo lavoro, è un militante, ha fatto tantissimo per le Marche, è una persona seria e concreta, di quelle che concretizzano i proprio progetti. Io credo che i cittadini, nonostante gli strilli di qualcuno, se ne siano resi conto. Io sono sempre molto scaramantica, quindi continueremo a raccontare tutto quello che abbiamo fatto nelle Marche”. Lo afferma Arianna Meloni, responsabile Adesioni e segreteria politica di Fdi, intervistata nel corso dell’evento ‘Il tempo delle donne’ organizzato a Milano dal ‘Corriere della Sera’.

I tempi “lunghi” nel centrodestra per la scelta dei candidati alle Regionali? “La sinistra deve ricordare che non devi scegliere solo il candidato ma anche il governatore, perché puoi pure scegliere il candidato” ma servono “delle persone che sappiano non solo fare una bella campagna elettorale ma domani anche governare una Regione”, ricorda Arianna Meloni.

“Quindi ci stiamo mettendo più tempo perché vogliamo trovare i candidati migliori, ma siamo molto lucidi”, conclude.