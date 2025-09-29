Marche, Schlein: avanti con coalizione progressista

Roma, 29 set. (askanews) – La sfida nelle Marche non era facile, ma ora bisogna andare “avanti con la coalizione progressista”. Lo dice la segretaria del partito democratico Elly Schlein commentando il voto delle regionali.

“Congratulazioni a Francesco Acquaroli che ha vinto riconfermandosi alla guida della regione Marche”, aggiunge la leader del Pd. “A nome di tutto il partito ci tengo a ringraziare Matteo Ricci per la campagna elettorale generosa e per il progetto di cambiamento che ha pazientemente costruito insieme a tutte le altre forze politiche e civiche alleate. Sarà uno strumento prezioso per impostare il lavoro di opposizione che ci aspetta in regione”.

La Schlein prosegue: “Sapevamo che non sarebbe stato facile nelle Marche, dove il centrodestra governava già da cinque anni. Ci abbiamo messo tanto impegno ma stavolta non è bastato, ringrazio tutte e tutti i candidati e coloro che si sono dati da fare per la campagna elettorale”.

“Ora – conclude – ci aspettano altre cinque regioni al voto fino alla fine di novembre e il nostro impegno unitario con la coalizione progressista al fianco dei nostri candidati continua con grande determinazione”.