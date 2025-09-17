Marche,Meloni: orgogliosa lavoro fatto, italiani al nostro fianco

Ancona, 17 set. (askanews) – “Grazie di questa bellissima piazza, vedo teste fino in fondo. Sono contenta di essere qui perché di tanto in tanto ho bisogno di venire a prendere da voi un po’ di energia ed entusiasmo, di ricordarmi perché faccio la vita che faccio. E poi sono contenta perché sono orgogliosa di essere qui per sostenere Francesco Acquaroli, sono orgogliosa di essere qui con il centrodestra, e sono orgogliosa del lavoro fatto in questi anni”. Così la premier Giorgia Meloni ad Ancona insieme ai due vicepremier, il segretario di Fi Antonio Tajani e il leader della lega Matteo Salvini al comizio di sostegno del candidato di centrodestra, il governatore uscente delle Marche, il meloniano Francesco Acquaroli.

“Sono contenta – ha proseguito – perché eravamo in questa stessa piazza il 23 agosto del 2022, era il primo comizio della campagna elettorale di Fdi, sono passati tre anni e più da tre anni governiamo la nazione e oggi in questa piazza c’è più gente di quanta ce ne fosse ieri. E non era scontato che ci fosse ancora tanta gente a stare al nostro fianco, e ci ripaga perché significa che gli italiani vedono che ce la stiamo mettendo tutta” e “le aspettative non sono state deluse”.

“Ce la stiamo mettendo tutta, non sempre come vorremmo e nei tempi che vorremmo ma non abbiamo mai smesso”, ha sottolineato.