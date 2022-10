Marchi e contraffazioni, all’Archivio di Stato focus sull’importanza della tutela del made in Italy

Un week end dedicato alla messa a fuoco dell’importanza dei marchi e della loro salvaguardia contro i contraffattori del prodotto.

L’Archivio di Stato di Napoli, diretto da Candida Carrino, conclude (per il momento) così nella sua sede di Piazzetta Grande Archivio il focus sui marchi storici, di cui, fra gli innumerevoli faldoni conservati nei suoi 70 km di scaffali, conserva la memoria.

La prima tappa, il 24 e 25 settembre, ha puntato i riflettori sui brevetti e tre marchi storici napoletani della fashion conosciuti nel mondo.

Stavolta, nella sontuosa sala Filangieri dell’Archivio, altri documenti su marchi e privative saranno in mostra nelle bacheche e, nel contempo, si susseguono, nel week end del 22 e 23 ottobre 2022, due incontri che intrecciano le tematiche cruciali non solo delle memorie aziendali, bensì quello cruciale delle truffe e falsificazioni.

L’iniziativa complessiva, aperta al pubblico fino al 23 ottobre p.v., ha preso il via questo pomeriggio nella sala Filangieri.

Dopo l’introduzione della Direttrice dell’Archivio di Stato, Candida Carrino, il Tenente Colonnello Marco Volpe, del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha posto l’attenzione sull’aspetto criminogeno della falsificazione.

L’argomento nevralgico della lotta alle truffe da falsificazione è stato affrontato, dal punto di vista imprenditoriale da Luigi Giamundo, presidente dell’Associazione Museo del Vero e del Falso – Napoli, con un altro intervento molto chiaro e appassionante. Giamundo ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita dell’associazione con sede presso Confindustria Campania. Un ente no profit “espressione del mondo confindustriale che vede promotori in primis Confindustria Campania ed Unione Industriali Napoli e tra i propri associati Assocalzaturifici e LineaPelle ed esponenti dell’Unic (Associazione dei conciari) e Sistema Moda Italia. Obiettivo dell’Associazione è quello di dar vita a un vero e proprio Museo che, non solo possa rappresentare un luogo di denuncia permanente a pratiche e mentalità criminali, ma candidarsi anche a best practice quale strumento di diffusione della legalità, coltivando e trasmettendo la cultura e l’etica di impresa e divalorizzazione delle proprietà intellettuali”.

Raffaella Pollini, direttore Comunicazione e progetti speciali Kartell, ha tracciato una presentazione della sua azienda, presente in 140 Paesi nel mondo. “Fondata da Giulio Castelli nel 1949 la Kartell è conosciuta e amata per i suoi prodotti unici che da sempre si è posta nella condizione di innovare. Nei suoi oltre settant’anni di storia, il brand ha messo la sua attenzione al tema della ricerca e dei processi evolutivi della tecnologia, dal 1988 sotto la guida di Claudio Luti”.

.

Edoardo Imperiale, direttore della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materia concianti, ha tratteggiato: “Il ruolo della Stazione Sperimentale, istituito a Napoli sin dal 1885, nella salvaguardia dei prodotti in cuoio, in pelle e nella pelletteria”.

“Il tema trattato ci vede particolarmente impegnati – ha detto – Per la nostra mission, per le competenze a noi attribuite dalla legge – ha spiegato – La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) è un Organismo di Ricerca Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Toscana Nord-Ovest e Vicenza. Dal 1885, opera a supporto di tutte le aziende italiane del settore conciario con attività di ricerca e sviluppo, formazione, certificazione di prodotti e processi, analisi, controlli e consulenza. La SSIP, con tutti gli operatori, pubblici e privati, che lavorano per la legalità e per la tutela della produzione italiana di qualità, e’ in campo per dare il suo contributo contro le contraffazioni, per la certificazione di qualità e per la tutela del Made in Italy. Con le disposizioni in materia di utilizzo dei termini ‘cuoio’, ‘pelle’ e ‘pelliccia’ e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge europea 2018, è diventata riferimento nazionale per queste sfide”.

Maria Rosaria Napolitano, ordinario di Marketing e Strategie dell’Università “Parthenope” di Napoli, ha evidenziato il fascino degli archivi aziendali, veri giacimenti culturali e propulsori dell’identità delle imprese. Un filo conduttore promotore di uno spin off, “Leaving Footprints”, che allea UniSannio e Università “Parthenope” di Napoli e ai cui vertici annovera, oltre alla professoressa Napolitano, anche i colleghi Angelo Riviezzo e Antonella Garofano. L’obiettivo è quello di aiutare le aziende a riscoprire e valorizzare la propria storia, talvolta rimasta accantonata o addirittura dimenticata. Tanti i modi per farlo: sostenere manager e imprenditori nell’utilizzo dell’approccio narrativo per la costruzione di storie organizzate; veicolare presso il grande pubblico la storia e le scelte strategiche di successo degli imprenditori, delle imprese e dei territori, anche attraverso iniziative culturali e formative; allargare lo sguardo anche all’opportunità di far diventare questo storytelling un attrattore turistico: dunque, non sterili scatole di memoria, ma anche contenitori di senso. A sostegno di questo nuovo approccio anche filosofico del raccontare la storia delle imprese, sono stati istituiti nel 2020 da “Leaving Footprints” i “Corporate Heritage Awards”, volto a insignire le aziende per l’impegno nella valorizzazione e nella comunicazione del proprio patrimonio storico e culturale. Dopo una prima edizione nel 2020 e lo stop per la pandemia, l’appuntamento intende svolgersi annualmente, quale primo evento in Italia nel settore dell’heritage marketing. A decretare i vincitori è stato creato un Comitato scientifico di altissimo profilo, presieduto da Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli e presidente di Museimpresa. Il motto è: “L’avvenire dell’impresa è nella sua memoria”.

Si continua domani, domenica 23 ottobre, quando a partire dalle ore 11, nella Sala Filangieri, sarà il momento dello storytelling della memoria.

Saranno presentate, infatti, due case histories per gastronauti: quella della tradizione cioccolatiera napoletana di Gennaro Bottone, e l’altissima qualità dei vini irpini Di Meo. Un’iniziativa che ben si inserisce nella la mission assolta dall’Archivio di Stato, “tesoriere” di una infinita messe di documenti riguardanti le storie delle imprese operanti sul territorio, assurte a rinomanza nazionale e internazionale.