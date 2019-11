Marchi+, il Mise rifinanzia l’agevolazione: budget complessivo di 3,5 milioni di euro

Il ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto il rifinanziamento del bando Marchi+. Per la misura viene prevista una dotazione finanziaria di 3,5 milioni di euro. Le imprese potranno richiedere nuovamente gli incentivi per la registrazione di marchi comunitari ed internazionali che si erano chiusi lo scorso marzo. Il Ministero ha annunciato che sono state apportate alcune modifiche al bando, per rendere le misure maggiormente rispondenti alle esigenze delle PMI e tali da poter essere destinatarie anche di eventuali risorse provenienti dall’Unione europea. Entro la fine di novembre 2019 sarà pubblicato, nella gazzetta ufficiale, l’avviso di riapertura contenente modalità e tempi di presentazione delle domande di contributo.