Marchi storici, svolta per il Made in Italy: il Fondo Salvaguardia Imprese apre alle acquisizioni

Il Fondo Salvaguardia Imprese cambia funzione e diventa uno strumento di sviluppo per il sistema produttivo italiano. Con l’approvazione della Legge Pmi 2025, passata in Parlamento, il fondo non sarà più soltanto una misura di intervento per salvare aziende in difficoltà, ma potrà essere utilizzato anche dalle imprese titolari di marchio storico per acquisire società in crisi e rafforzare le filiere del Made in Italy.

La novità consente alle aziende che detengono un marchio storico di rilevare imprese italiane con più di venti dipendenti, purché operanti nello stesso settore produttivo. L’obiettivo è favorire operazioni di aggregazione industriale e creare sinergie tra imprese, aumentando la competitività del sistema industriale nazionale.

Nuove opportunità per le imprese storiche

Secondo Massimo Caputi, presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, la misura rappresenta un passaggio significativo per il comparto.

“È un cambio di paradigma: non parliamo più soltanto di interventi per salvare aziende in crisi, ma di una visione che mette al centro la crescita, la coesione e la competitività delle nostre imprese”, ha spiegato Caputi, sottolineando come la riforma riconosca ai marchi storici un ruolo centrale nel futuro industriale del Paese.

Secondo il presidente dell’associazione, il nuovo meccanismo permetterà di mantenere in Italia competenze produttive e occupazione, preservando l’identità dei territori e rafforzando il controllo nazionale sulle eccellenze industriali.

Come cambia il Fondo Salvaguardia Imprese

La modifica riguarda l’articolo 43 del Decreto-legge 34/2020, con cui il fondo era stato istituito nel 2020 per evitare la chiusura di stabilimenti e la perdita di posti di lavoro.

Con la riforma, il fondo mantiene la funzione originaria di tutela occupazionale ma assume anche un ruolo di politica industriale: potrà sostenere operazioni di ristrutturazione e acquisizione da parte dei marchi storici e favorire la creazione di poli produttivi più solidi e integrati.

Le imprese titolari di marchio storico continueranno ad avere accesso diretto alle risorse del fondo per operazioni di rilancio, mentre le aziende più piccole potranno partecipare a progetti di sviluppo attraverso partnership finanziarie o industriali.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare le filiere produttive italiane e permettere loro di competere con i grandi gruppi internazionali, coniugando la tutela del patrimonio industriale con nuove strategie di crescita.