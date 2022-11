Marchio Igp in Gazzetta ufficiale Ue per la ‘Castagna di Roccamonfina’

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue l’iscrizione della Castagna di Roccamonfina nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (IGP). La domanda di registrazione del marchio, avanzata a luglio 2022, riportava tutte le caratteristiche specifiche del prodotto agricolo e la sua descrizione, le fasi della produzione che devono aver luogo nella zona geografica identificata, le norme in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento e altro. Roccamonfina è un piccolo paese, situato all’interno del cratere dell’omonimo vulcano, in una zona ricca di castagneti della provincia settentrionale di Caserta, in Campania. Il marchio comprende i comuni di Roccamonfina, Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli. La Castagna di Roccamonfina è diventata IGP in Italia a marzo dello scorso anno dopo un procedimento iniziato nel 2012 e conclusosi con il riconoscimento Indicazione geografica protetta alla ‘Castagna di Roccamonfina’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana. Da oggi il marchio è riconosciuto a livello europeo.