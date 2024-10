Marchio Patrimonio Europeo 2025: candidature al Mic entro il 7 novembre

Scade il 7 novembre 2024 il termine per la presentazione delle proposte per la preselezione nazionale dei siti italiani da candidare al Marchio del Patrimonio Europeo 2025.Il Marchio del Patrimonio Europeo è un importante riconoscimento assegnato ai siti del patrimonio culturale che hanno svolto un ruolo significativo nella storia e nella cultura europea.Per candidarsi è necessario presentare un dossier, utilizzando il form predisposto dalla Commissione europea (allegato al bando), in cui si dimostri il valore simbolico europeo del sito proposto.Possono partecipare diversi tipi di siti: singoli, transnazionali e tematici nazionali.Successivamente, entro il 7 febbraio 2025, la commissione costituita dal Ministero della Cultura valuterà le candidature in base alla rilevanza europea, alla qualità progettuale e alla capacità gestionale dei siti, per selezionare fino a un massimo di due proposte da presentare alla Commissione europea entro il 1° marzo 2025.Il Marchio del Patrimonio Europeo, gestito dalla Commissione europea e noto come ‘European Heritage Label’, punta a valorizzare il patrimonio culturale comune e a rafforzare il senso di appartenenza all’Unione Europea, evidenziando il contributo di questi siti alla storia e allo sviluppo europeo attraverso attività educative e informative.Tra i siti italiani che hanno già ottenuto il Marchio figurano: Sant’Anna di Stazzema, il Comune di Ventotene, l’Area archeologica di Ostia antica, Forte Cadine e il Museo Casa De Gasperi.