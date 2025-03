Marchio storico di interesse nazionale, ecco la versione in inglese: Difendiamo il made in Italy all’estero

È stata presentato oggi al Mimit, alla presenza del Ministro Adolfo Urso, l’Italian Historical Trademark, la versione internazionale in lingua inglese del “Marchio Storico di Interesse Nazionale”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Marchi Storici d’Italia, costituisce un passo fondamentale per la valorizzazione delle eccellenze italiane sui mercati internazionali: da oggi, le imprese iscritte al Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale potranno integrare il riconoscimento di “Marchio Storico” con la versione in lingua inglese, certificando così anche all’estero l’originalità dei propri prodotti.

“I Marchi Storici sono le radici che sostengono e alimentano il tessuto produttivo italiano, evidenziandone la stabilità, la forza, la flessibilità e le peculiarità – ha sottolineato il ministro Adolfo Urso -. Questa declinazione in lingua inglese contribuirà a valorizzare l’internazionalizzazione delle nostre imprese e a contrastare la contraffazione dei prodotti italiani e il fenomeno dell’italian sounding”.

“Il rilascio del logo del Marchio Storico di Interesse Nazionale in versione inglese rappresenta un’opportunità straordinaria per le nostre imprese. Grazie a questo strumento, i Marchi Storici potranno rafforzare la propria identità sui mercati internazionali, valorizzando il vero Made in Italy e contrastando fenomeni come l’Italian Sounding. Questa iniziativa risponde a una necessità concreta delle aziende storiche italiane che operano all’estero e contribuisce a tutelare e promuovere il nostro patrimonio industriale e culturale nel mondo. Ringraziamo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per aver accolto la nostra istanza, confermando ancora una volta il suo impegno a sostegno delle eccellenze italiane,” ha dichiarato Massimo Caputi, presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia.

La volontà di affiancare alla dicitura e al logo italiano anche una versione internazionale, rilasciata ufficialmente dallo Stato italiano, nasce dall’esigenza di dotare le imprese di nuovi strumenti per contrastare la contraffazione e l’italian sounding.