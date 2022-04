Marcia per la pace, De Magistris alla Perugia-Assisi: No alle barbarie della guerra

“Marcia Perugia-Assisi per la pace. Per Marcia Perugia-Assisi per la pace. Per dire no alla barbarie delle guerra. Si’ all’amore e no alla violenza. No all’invio delle armi che provocano ulteriori morti. Si’ al dialogo e alla diplomazia per arrivare ad un urgente cessate il fuoco. Contro l’economia di guerra, gli imperialismi e la servitu’ ad un sistema che mette al centro il dio denaro. Credenti e non credenti uniti per la fratellanza universale ed un nuovo umanesimo. Solo i popoli possono mutare le politiche di governanti che ci hanno gia’ trascinato di fatto in guerra. L’Italia ripudia la guerra e chi ha scelto la guerra ha tradito la Costituzione”. Lo afferma Luigi de Magistris che ha partecipato alla marcia per la pace