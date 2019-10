Marcianise, sfiduciato il sindaco Velardi: arriva il commissario

Il prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto, ha formulato al ministero dell’Interno la proposta di scioglimento del consiglio comunale di Marcianise, in seguito alla mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti della civica assise nei confronti del sindaco Antonello Velardi. Una mozione approvata con 14 voti favorevoli e un’astensione che chiude un’esperienza amministrativa durata 40 mesi che nacque alle elezioni del 2016. Il prefetto ha disposto la sospensione del civico consesso e nominato il viceprefetto vicario, in servizio presso la prefettura di Caserta, Michele Lastella in qualità di commissario prefettizio.