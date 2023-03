Marco Arcelli è il nuovo Ceo di Acwa Power

Acwa Power, leader mondiale nello sviluppo, nell’investimento e nella gestione di impianti di generazione di energia, desalinizzazione dell’acqua e idrogeno sostenibile, ha annunciato oggi la nomina di Marco Arcelli come Amministratore Delegato dell’azienda. Nel mese di febbraio, anche Raad Al Saady è entrato a far parte del team manageriale assumendo la carica di Vice Presidente e Managing Director. I cambiamenti del Top Management rientrano nella strategia di Acwa Power volta ad incrementare la crescita nei mercati in cui opera la Società.

Marco Arcelli, con oltre venticinque anni di carriera nel settore dell’energia e delle infrastrutture, porta con sé una grande esperienza maturata in aziende multinazionali che operano nel campo dell’innovazione digitale. Tra le precedenti posizioni ricoperte, ha svolto un ruolo cruciale nel posizionamento strategico e nella crescita di Enel Trade, delle attività nordamericane di Enel e di Ep New Energy, come Amministratore Delegato e Presidente. Il ruolo di Arcelli come Ceo di Acwa Power prevede una leadership strategica e operativa, facendo leva sull’esperienza maturata nel settore dell’innovazione digitale per ottimizzare le operazioni e guidare la crescita globale del Gruppo.

Il predecessore di Arcelli, Paddy Padmanathan, per oltre dieci anni e mezzo ha guidato la crescita strategica e l’espansione dell’azienda in qualità di Vicepresidente e Amministratore Delegato e rimarrà attivo come membro del consiglio di amministrazione di Acwa Power.

Raad Al-Saady, che ha recentemente assunto la carica di Vice Presidente e Managing Director, si occuperà di dirigere lo sviluppo del business, fornendo le indicazioni sulla strategia organizzativa e sul capitale umano, gestendo le relazioni con gli stakeholder e guidando varie iniziative strategiche. Raad vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari e dell’industria automobilistica. Veterano della gestione strategica, Road ha ricoperto diversi ruoli di leadership chiave nei settori della società Abdul Lateef Jameel, tra cui quello di Vicepresidente della Mobilità.

“Dopo il successo del 2022, Acwa Power è focalizzata a raggiungere l’espansione del business, sia a livello regionale che globale – ha dichiarato Mohammad Abunayyan, Presidente di ACWA Power -. Nell’ambito della nostra strategia di crescita, stiamo ampliando la struttura manageriale con manager di alto livello provenienti da diversi settori. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella nostra famiglia di 4000 persone a Raad Al-Saady e Marco Arcelli, leader illustri con un’esperienza eccezionale. Il loro contributo ci permetterà di rafforzare ulteriormente le relazioni con gli stakeholder e di essere all’avanguardia nel mercato Saudita e non solo. Siamo immensamente grati a Paddy Padmanathan per il contributo che ha dato all’azienda fin dalla sua nascita e ci auguriamo di poter continuare a beneficiare delle sue idee e della sua esperienza in qualità di membro attivo del Consiglio di Amministrazione. Siamo pronti ad affrontate un futuro sostenibile ed ecologico, entusiasti di andare in contro a questa prossima fase di crescita crescente fiducia”.

Acwa Power, quotata in borsa dal 2021, è attualmente presente in 12 paesi del Medio Oriente, dell’Africa, dell’Asia centrale e del Sud-Est asiatico. Il portafoglio dell’azienda comprende 69 attività, con un valore di investimento di 72,6 miliardi di dollari.