Marco D’Amore gioisce sui social: “‘L’immortale’ supera 4 mln!”

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Alla fine della prima settimana di programmazione ‘L’Immortale’ supera i 4 milioni di incasso! Questo fine settimana sarà fondamentale per resistere in sala, ma ormai sono sempre più convinto che il film sia diventato della gente, siete voi che lo state raccontando. Sogni…realtà”. Così Marco D’Amore gioisce sui suoi profili social per i risultati ottenuti al botteghino dal film ‘L’Immortale’, lo spin-off di ‘Gomorra – La Serie’ da lui diretto e interpretato.

Il film prosegue così la sua marcia trionfale nelle sale. Già nel primo giorno di programmazione aveva incassato la cifra record di 602.973 euro, con un totale di 87.860 spettatori e una media per copia di 1399 euro, diventando il film italiano con il miglior debutto al botteghino, in un giorno feriale, degli ultimi cinque anni e la terza migliore apertura di sempre per un film italiano non commedia.

Inoltre nel primo weekend di programmazione, con 2.816.294 euro e 392.835 spettatori in 4 giorni (e la più alta media per copia con 5.158 euro), il film diretto e interpretato da Marco D’Amore è stato il primo incasso tra le new entry e il migliore esordio di sempre per un film italiano di genere crime.