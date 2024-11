Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Lecce

LECCE (ITALPRESS) – La firma è arrivata: Marco Giampaolo è ufficialmente il nuovo allenatore del Lecce. Ufficiale l’ingaggio del 57enne tecnico che “ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza”. Giampaolo, che prende il posto dell’esonerato Gotti, avrà nel suo staff il vice Francesco Conti, il collaboratore tecnico Fabio Micarelli, il preparatore atletico Samuele Melotto e il match analyst Alcide Di Salvatore; confermati Giovanni De Luca (preparatore atletico per il recupero degli infortunati), i preparatori dei portieri Raffaele Clemente e Luigi Sassanelli e il match analyst Simone Greco. Giampaolo dirigerà il suo primo allenamento domani pomeriggio al “Via del Mare”, alle 10 invece la presentazione alla stampa, sempre allo stadio, in compagnia del presidente Saverio Sticchi Damiani, del responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e del ds Stefano Trinchera.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).