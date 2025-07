Marco Greco nuovo segretario dei Giovani Democratici in Sicilia

Si è concluso ieri a Catania il IV congresso regionale dei Giovani Democratici siciliani, avviato dalla commissaria Aurora Caggegi su nomina della segreteria nazionale guidata da Elly Schlein. Al termine dei lavori, Marco Greco, 25 anni, consigliere comunale di Enna, è stato eletto segretario regionale, sostenuto da oltre l’80 per cento dei circoli. L’altro candidato era Gabriele Destro Pastizzaro, studente dell’Università di Palermo. Nel suo intervento, Greco ha sottolineato l’importanza della riorganizzazione regionale del movimento, dichiarando: “Restare è resistere” non è solo uno slogan, ma un impegno a contrastare le destre e le ingiustizie che costringono i giovani a lasciare la Sicilia. Ha inoltre ribadito la necessità di una presa di posizione netta sul genocidio in Palestina, invitando a mobilitarsi pubblicamente per rompere il silenzio su questa tragedia.