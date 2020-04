Marco Hannappel nominato presidente di Philip Morris Italia

Roma, 30 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Marco Hannappel, a capo di Philip Morris Italia come amministratore delegato, ha assunto ieri la carica di presidente dell’affiliata. Dopo aver iniziato il suo percorso professionale in Procter & Gamble, Hannappel ha successivamente maturato esperienze in Beiersdorf e in Philips dove è stato vice presidente e amministratore delegato di Philips TV per Italia, Grecia, Cipro e Malta e presidente e amministratore delegato di TP Vision per il sud Europa. Entrato in Samsung nel 2013, ha ricoperto il ruolo di vice presidente di Samsung Electronics Italia. Dal 2011 è vice presidente di Confindustria Anitec-Assinform con deleghe nazionali all’Elettronica e all’Ambiente.