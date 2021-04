Marco Lombardi, nuovo ambasciatore in Tanzania, presenta le credenziali alla ministra degli Affari esteri

“In un clima amichevole e di vivissima cordialità, l’Ambasciatore designato, Marco Lombardi, ha presentato ieri copia delle Lettere Credenziali alla Ministra degli Affari Esteri e per la Cooperazione nell’Africa Orientale della Repubblica Unita di Tanzania, Ambasciatrice Liberata Rutageruka Mulamula”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dall’ambasciata italiana in Tanzania. “Nel corso dell’incontro – prosegue la nota -, sono emersi interessanti spunti che contribuiranno ad accrescere ulteriormente le già eccellenti relazioni tra Italia e Tanzania. E’ stata lanciata l’idea di un “Business Forum” che serva a creare collaborazioni economiche tra i due Paesi. La Ministra Mulamula ha sottolineato la posizione geografica strategica della Tanzania che consente lo sbocco ad un mercato regionale di più di 500 milioni di consumatori,e ha ringraziato il Governo italiano per il grande sostegno a questo Paese. Parole di vivo apprezzamento anche per l’attività in Tanzania dei nostri Missionari e delle Organizzazioni della società civile. La riunione si è chiusa con il comune auspicio che i turisti italiani possano, a breve, fare ritorno in Tanzania”.