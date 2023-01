Marco Lucchesi alla presidenza della Biblioteca Nazionale del Brasile

Marco Lucchesi è il nuovo presidente della Fondazione Biblioteca Nazionale di Rio de Janeiro, in Brasile. Un incarico che gli è conferito direttamente dal neo eletto presidente della Repubblica, Inacio Lula. Accademico di fama internazionale, traduttore, saggista e uomo di cultura, dal 2017 è a capo dell’Accademia Brasiliana di Lettere. Figlio di emigranti italiani, nasce 59 anni fa in Brasile ma le sue origini sono nella provincia di Lucca. Al momento della nomina si trova proprio a Massarosa (Lucca), in vacanza.