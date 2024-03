Marco Marsilio: Fate sentire l’urlo dei lupi abruzzesi

“Altro che spifferi sardi. Pensano di farci paura”

Pescara, 5 mar. (askanews) – “Fate sentire l’urlo dei lupi abruzzesi altro che gli spifferi sardi” così Marco Marsilio ha iniziato a Pescara il comizio in vista delle prossime elezioni regionali. Il candidato del centrodestra ha dato addosso alla neoeletta presidente della regione Sardegna Alessandra Todde, che è andata in Abruzzo a fare campagna elettorale per il candidato del centrosinistra Luciano D’Amico, “pur essendo eletta per un soffio di voti, pensano di farci paura. Vengano pure, faremo trovare un Abruzzo rinnovato e bello”.