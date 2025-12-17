Marco Masini dopo Sanremo farà un tour nei palazzetti

Milano, 17 dic. (askanews) – Il 2026 per Marco Masini si preannuncia intenso e all’insegna di appuntamenti speciali da condividere insieme al suo pubblico con 5 date evento nei palasport: il 3 novembre all’Unipol Forum di Milano, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 novembre al Kioene Arena di Padova, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 24 novembre al Pala Partenope di Napoli.

La notizia arriva subito dopo la conclusione del tour “Ci vorrebbe ancora il mare”, che tra luglio e dicembre di quest’anno ha portato l’artista sui palchi di tutta Italia. Il grande successo di questi concerti ha suggellato le celebrazioni di tre importanti anniversari dell’amato cantautore: i 35 anni di carriera, i 35 anni dall’album di debutto “Marco Masini” e i 30 anni dall’uscita di “Il Cielo della Vergine”.

I biglietti per i 5 concerti nel 2026 sono disponibili da oggi, mercoledì 17 dicembre, in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 16.00 e da domani, giovedì 18 dicembre, a partire dalle ore 12.00 su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Fedez & Masini al 76° Festival di Sanremo partecipano con il brano “Male necessario” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy).

Un atteso ritorno sul palco del Teatro Ariston dopo il successo dello scorso anno, quando la loro reinterpretazione di “Bella Stronza” conquistò il terzo posto nella serata dei duetti.

L’incontro tra due generazioni e percorsi musicali diversi aveva acceso l’interesse degli appassionati, grazie a una versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana.

Queste le date di Marco Masini Palasport, prodotti e organizzati da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music: