Marco Mengoni sold out la data del 5 luglio a Bologna

Roma, 12 mar. (askanews) – Annunciato oggi il sold out per la data di Bologna del tour negli stadi di Marco Mengoni che raddoppia con un nuovo appuntamento live il 6 luglio 2025 allo Stadio dall’Ara. Il tutto esaurito arriva a poco più di un mese dal debutto come co-conduttore e super ospite durante la prima serata della 74ª edizione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. I biglietti per la nuova data saranno disponibili dalle ore 11:00 di domani, mercoledì 13 marzo.

Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, partirà il 26 giugno da Napoli (Stadio Diego Armando Maradona), per poi proseguire il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 e il 6 luglio a Bologna (Stadio dall’Ara – il 5 luglio è SOLD OUT) e il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico). Farà poi tappa il 13 e il 14 luglio a Milano (Stadio San Siro), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola) e, infine, si concluderà il 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo).

“Marco negli Stadi 2025” arriva a due anni dal tour tutto esaurito del 2023 con il gran finale al Circo Massimo e segnerà un nuovo capitolo dell’esperienza musicale del cantautore, a partire dal racconto di 15 anni di carriera ricchi di riconoscimenti, vittorie, grandi platee ed empatia con il pubblico italiano ed europeo nei quali Marco ha collezionato 79 dischi di platino, 2.5 miliardi di streaming, 8 album in studio e 10 tour live.

Nel 2023 è arrivata la vittoria alla 73esima edizione del Festival di Sanremo (la seconda in carriera dopo quella del 2013) con “Due Vite” (260 milioni di stream audio e video, 5 platini, oltre 100 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale), aggiudicandosi anche la serata delle cover con una versione gospel di Let it be accompagnato dal Kingdom Choir e il premio Giancarlo Bigazzi, assegnato dall’orchestra alla miglior composizione musicale. Con Due Vite ha incantato poi nuovamente tutta Europa – dopo la sua prima volta nel 2013 – all’Eurovision conquistando il 4° posto e il premio per la miglior composizione. A maggio 2023 ha pubblicato Materia (Prisma), l’ultimo tassello della trilogia cinque volte platino Materia, un viaggio musicale iniziato a dicembre 2021 con Materia (Terra) e proseguito ad ottobre 2022 con Materia (Pelle) e nello stesso anno ha vinto il Nastro D’Argento per la miglior canzone originale con “Caro amore lontanissimo” (inedito di Sergio Endrigo). In autunno Mengoni è stato anche in tour nei grandi palazzetti europei, con sold out a Bruxelles, Francoforte e Parigi.

MARCO NEGLI STADI 2025 26 giugno 2025 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona 2 luglio 2025 – Roma, Stadio Olimpico 5 luglio 2025 – Bologna, Stadio dall’Ara // SOLD OUT 6 luglio 2025 – Bologna, Stadio dall’Ara // NUOVA DATA 9 luglio 2025 – Torino, Stadio Olimpico 13 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro 14 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro 17 luglio 2025 – Padova, Stadio Euganeo 20 luglio 2025 – Bari, Stadio San Nicola 24 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo