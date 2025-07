Marco Mizzau: L’Intelligenza Artificiale, l’Industria e il Private Equity stanno ridefinendo la leadership e il futuro delle imprese

Secondo il CEO Marco Mizzau, la nuova ricchezza nascerà dove industria, algoritmi e capitale si incontrano. E chi non impara ad agire con l’AI, rischia l’irrilevanza.

Viviamo in un momento storico irripetibile. Mentre molte aziende continuano a operare con logiche novecentesche, la più potente leva di creazione di valore che il business moderno abbia mai conosciuto si sta manifestando: l’integrazione tra Intelligenza Artificiale, Industria e Private Equity.

Questa non è solo una convergenza di tecnologie e capitali. È la nascita di una nuova architettura imprenditoriale, dove “l’imprenditore aumentato” è colui che sa usare l’AI come leva strategica, trasforma la fabbrica in piattaforma e guida la crescita con un capitale paziente e strutturato.

Il mito della sostituzione: l’AI non rimpiazzerà l’uomo. Ma lo farà chi la sa usare meglio.

Nel contesto di una trasformazione così radicale, la vera minaccia non è l’AI. È l’inazione. È la scelta di restare immobili mentre altri — spesso meno esperti, ma più rapidi — apprendono, sperimentano e implementano.

Marco Mizzau, durante il suo intervento sul Made in Italy e PMI di CEOForLife ha esplorato questo tema centrale, osservando che “L’intelligenza artificiale non ti sostituirà. Ma lo farà qualcuno che la sa usare.”

Non serve essere Elon Musk o un genio del codice. Oggi esistono migliaia di strumenti AI già pronti all’uso, accessibili anche alle PMI:

Intercom automatizza il customer care;

Jasper scrive testi commerciali in pochi secondi;

Descript sostituisce intere ore di editing video;

Motion pianifica come un assistente personale iper-efficiente.

Il punto non è “se” adottare l’AI. È come farlo in modo strategico e sistemico, mettendola al centro del modello operativo e non ai margini del reparto IT.

L’industria non è finita. Si sta reinventando.

Nel mondo della tecnologia, si tende a dare per morta ogni cosa che non sia cloud-native o interamente digitale. Eppure la vera rivoluzione oggi non sta accadendo nei mondi virtuali, ma là dove l’acciaio incontra il codice.

Pensiamo a questi scenari:

La manutenzione predittiva guidata dall’AI che riduce del 40% i fermi industriali;

Le piattaforme di procurement intelligente che ottimizzano miliardi di euro di acquisti pubblici e privati;

Le fabbriche aumentate che uniscono robotica, IoT e visione artificiale per migliorare efficienza, qualità e sicurezza.

Tutto ciò non è fantascienza. È già realtà in aziende che hanno scelto di non temere l’AI, ma di integrarla come muscolo strategico.

Il Private Equity intelligente: architetti, non avvoltoi

Spesso il Private Equity viene percepito come un mondo distante, freddo, astratto. Una giungla di acronimi – IRR, LBO, covenant – che spaventa le PMI.

Questo mondo può essere compreso davvero solo da chi lo ha vissuto da entrambi i lati: sia al fianco degli investitori, sia al fianco degli imprenditori.

Il Private Equity non è solo leva finanziaria. È narrazione industriale con il capitale dietro.

Il capitale giusto, se accompagnato da visione, cultura e governance, può trasformare un’impresa familiare in un campione globale. Può traghettare una generazione verso la successiva. Può portare processi, metodo, internazionalizzazione, ed espansione in tempi record.

Ma questo avviene solo quando il fondo non si comporta da predatore, ma da architetto industriale. Quando vede nel founder non un ostacolo, ma un alleato.

Leadership aumentata: il profilo del CEO nel 2030

Secondo il World Economic Forum, le competenze che definiranno la leadership nel prossimo decennio sono due:

Alfabetizzazione digitale e tecnica. Ogni leader dovrà padroneggiare le logiche base dell’Intelligenza Artificiale, dei dati, della cybersecurity e dell’automazione. Capacità human-centric . Empatia, immaginazione, storytelling, visione sistemica: tutte abilità ancora inimitabili per qualsiasi algoritmo.

In altre parole, il CEO di domani non sarà un manager iper-specializzato. Sarà un decisore aumentato: metà stratega, metà innovatore, capace di fare da ponte tra l’uomo e la macchina, tra il presente e il futuro.

PMI italiane: da paura a potenza

L’Europa – e l’Italia in particolare – è piena di aziende straordinarie che hanno know-how, qualità, storia e identità. Ma spesso mancano di strumenti per scalare, attrarre capitale o innovare il modello operativo.

Molti founder si sentono “troppo piccoli” per l’AI o “non pronti” per parlare con un fondo.

Ma la verità è che:

La tua startup non è piccola. È solo non strutturata.

La tua fabbrica non è vecchia. È solo non aumentata.

La tua visione non è troppo ambiziosa. Sta solo aspettando l’azione.

La disruption non bussa. Sfonda la porta.

Chi oggi non abbraccia l’AI, non capisce il linguaggio del capitale e non crea con velocità… rischia di diventare irrilevante.

Il nuovo playbook dell’imprenditore industriale

Possiedi la visione: non cercare solo fondi. Crea slancio e attrattività. Aumenta senza sosta: Umano + AI = Dominio. Struttura l’equity con intelligenza: il capitale senza visione è rumore. Scala con uno scopo: costruisci qualcosa che abbia senso, valore e impatto. Guida come un costruttore: impara ogni giorno. Agisci con decisione. Delega con fiducia. Sogna in grande.

Non serve essere appariscenti. Non servono miliardi di like. Serve solo una decisione coraggiosa ogni mattina: costruire ciò che altri temono perfino di iniziare.

La prossima rivoluzione industriale non verrà dai governi. Verrà da imprenditori, manager e leader che sapranno combinare intelligenza artificiale, capitale e manifattura con visione globale e radici locali.

Questo è il principio guida di chi oggi investe, costruisce e guida imprese con uno sguardo rivolto al futuro.

Marco Mizzau, CEO e Strategic Advisor, esperto di trasformazione industriale, AI e Private Equity, nella sua carriera ha ricoperto importanti incarichi in Società pubbliche e Holding private.