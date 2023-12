Marco Monsurrò: un napoletano al vertice di Europgen, Associazione Ue dell’industria dei Gruppi Elettrogeni

L’Assemblea generale di Europgen, l’Associazione europea che rappresenta e promuove gli interessi dell’industria dei Gruppi Elettrogeni, ha eletto alla presidenza l’italiano Marco Monsurrò, presidente di Generazione Distribuita (Anima Confindustria) e Ad di Coelmo Spa. Si tratta di un importante riconoscimento anche per le aziende italiane del settore e per la stessa Generazione Distribuita – Motori, Alternatori, Accessori e Gruppi Elettrogeni, che si è costituita in Anima Confindustria appena nel 2021 e che si è subito messa in evidenza per dinamicità e iniziative. Tra queste, la nuova fiera europea di settore “DPE – International Electricity Expo”, la cui prossima edizione si terrà a Rimini i prossimi 28 febbraio – 1 marzo 2024 contestualmente al Key Energy Transition Expo, la collettiva italiana al MEE di Dubai e la prima Italian Market Survey.

Nato a Napoli nel 1974, sposato, tre figli, laurea e dottorato di ricerca in Economia Aziendale, Marco Monsurrò è entrato a far parte dell’azienda di famiglia, come terza generazione, nel 1999 e, insieme al fratello minore Jacopo, l’ha condotta all’attuale gruppo di livello internazionale nella progettazione e produzione di Gruppi Elettrogeni.

Lo scorso 23 giugno Monsurrò è stato confermato alla guida di Generazione Distribuita per il secondo mandato consecutivo, dopo aver contribuito a creare la prima rappresentativa nazionale del settore nell’ambito della Federazione ANIMA Confindustria e aver portato al centro del dibattito europeo il tema del Gruppo Elettrogeno quale tecnologia abilitante del processo di Transizione Energetica.



Gli obiettivi dell’Associazione

Posizionamento, promozione, networking e advocacy sono gli obiettivi dell’Associazione europea che ha la finalità di contribuire alla definizione e all’interpretazione della normativa tecnica confrontandosi con le autorità di regolamentazione dell’Unione Europea e le organizzazioni governative.

La generazione distribuita rappresenta in Europa un fatturato di circa 6 miliardi di euro. In Italia è una filiera di punta dell’industria meccanica e dell’export italiano, con circa 1,7 miliardi di euro di fatturato aggregato e 1.400 addetti.

In termini di fatturato il mercato è costituito in gran parte da macchine stazionarie, in modalità stand-by, che forniscono energia in caso di emergenza, consentendo la continuità dell’erogazione elettrica ed evitando l’interruzione di servizi di interesse pubblico e delle attività economico-produttive e garantendo la sicurezza delle persone.

Il primo obiettivo del prossimo mandato sarà finalizzato alla costituzione di un tavolo di confronto tra regolatori, esperti della transizione energetica e della tassonomia, investitori di fondi di investimento sostenibili, finalizzato a delineare le linee di sviluppo per il settore. “Ho accettato questa nomina con grande consapevolezza dell’impegno e delle sfide che ci attendono – ha dichiarato Monsurrò -. il filo conduttore della nostra azione sarà far comprendere alle istituzioni che, individuando l’energia elettrica, generata in maniera sostenibile, come vettore energetico della transizione ecologica, il gruppo elettrogeno è l’unico sistema che ne può garantire la continuità e la sicurezza. Sintetizzando, potrei dire che non c’è Transizione Energetica senza Gruppi Elettrogeni e dunque è necessaria anche una corretta valutazione nell’ambito della tassonomia europea”.