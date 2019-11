Marco Passato a capo della stazione Carabinieri di Atripalda 

Nuovo comandante alla stazione dei Carabinieri di Atripalda (Avellino). In settimana si è insediato il maresciallo ordinario Marco Passato. Napoletano, 39 anni, sposato e padre di due figli, arriva dalla stazione di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, dove ha ricoperto il ruolo di vice comandante. Una realtà, quella dell’Alto Casertano, che ha visto il neo comandane più volte impegnato in operazioni di contrasto alla criminalità organizzata. Prima volta per lui in Irpinia, dopo diverse esperienze maturate tra Napoli, Roma e la Calabria, lavorando anche in luoghi caldi come Secondigliano e Palmi. Quasi vent’anni a sevizio dell’Arma dei Carabinieri, ricoprendo tutti i ruoli da ausiliario, effettivo a brigadiere. Passato succede al sottotenente Costantino Cucciniello, trasferito a Melfi nel mese di settembre scorso dopo la promozione al grado di ufficiale (fonte Atripalda News).