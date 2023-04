Marco Patuano Ad della spagnola Cellnex: la decisione del Cda dovrà essere ratificata dall’assemblea

Il consiglio di amministrazione di Cellnex Telecom, società spagnola attiva nel business delle torri, ha scelto Marco Patuano come amministratore delegato. Lo rende noto la società evidenziando che la nomina avrà effetto dal 4 giugno. La decisione del Cda dovrà essere ratificata dall’assemblea degli azionisti che si terrà a giugno.

Marco Patuano, che in passato ha avuto incarichi di primo piano in Tim, Autogrill, Atlantia e A2a, assumerà l’incarico di ceo della spagnola Cellnex a partire dal 4 giugno e sostituirà l’amministratore delegato uscente Tobías Martínez. “A nome del consiglio di amministrazione, sono lieta di dare il benvenuto a Marco come nuovo ceo di Cellnex, dopo un processo di selezione completo e approfondito”, afferma Anne Bouverot, presidente di Cellnex. “Marco – aggiunge – è un leader esperto e rispettato, con una profonda conoscenza delle dinamiche del settore delle telecomunicazioni e del mercato europeo delle torri. Non vediamo l’ora di sostenerlo mentre si assume la responsabilità di realizzare il prossimo capitolo di Cellnex”. Nei mesi scorsi il maggiore azionista della società, il fondo Tci Fund Management, aveva chiesto cambiamenti radicali nella governance. La nomina di Patuano, come accennato, dovrà essere ratificata in occasione della prossima assemblea annuale fissata per l’1 giugno. Gli azionisti voteranno anche su una proposta di ampliare le dimensioni del consiglio di amministrazione a 13 da 11 membri. “Desidero ringraziare il consiglio di amministrazione di Cellnex per la fiducia accordatami nel proporre la mia nomina a prossimo ceo”, afferma Marco Patuano. “Cellnex – aggiunge – è una grande azienda con un futuro brillante e, se sarò nominato, mi impegnerò a portare avanti la strategia annunciata nel novembre 2022, che mostra un chiaro percorso verso la creazione di valore e la crescita organica”.