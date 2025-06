Marco Peronaci nuovo ambasciatore d’Italia negli Usa, Azzoni va alla Nato

L’Ambasciata italiana a Washington ha un nuovo titolare: Marco Peronaci, già ambasciatore presso la Nato. Nato a Pavia nel 1965, Peronaci ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1988 dopo aver vinto il concorso per la Farnesina. Ha ricoperto incarichi a Kampala (1991-1993), Tokyo (1993-1998), Parigi (2002-2006) e Bruxelles, prima come primo consigliere presso la Rappresentanza permanente presso l’UE (2006-2009), poi come Rappresentante italiano nel Comitato Politico e di Sicurezza dell’Ue (2020-2022). La sua esperienza alla Nato – dove ha rappresentato l’Italia fino al 2024 – è stata determinante nella scelta di affidargli la guida dell’ambasciata a Washington.

A succedergli presso l’Alleanza Atlantica sarà Alessandro Azzoni, attualmente vicedirettore generale per gli affari politici e di sicurezza del ministero degli Esteri. Anche lui pavese, 60 anni, laureato alla Sapienza e vincitore del concorso diplomatico nel 1988, Azzoni ha una carriera internazionale di alto profilo: ha prestato servizio a Roma, Bruxelles, Parigi, Tokyo e Kampala, e ha ricoperto come Peronaci il ruolo di rappresentante italiano nel Comitato Politico e di Sicurezza dell’Ue (2020-2022). È stato inoltre inviato speciale per la Brexit (2018-2020) e consigliere diplomatico del ministero dell’Interno (2015-2017). Per il suo contributo alla diplomazia italiana, è stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana.