Marco Piattelli, incarico strategico da Lenovo per il mercato italiano

Marco Piattelli è nominato Enterprise & Public Sector Leader di Lenovo per il mercato italiano, con la responsabilità di gestire l’intero portfolio e le relazioni con le grandi aziende del settore pubblico e privato. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore IT, Piattelli matura un percorso professionale in importanti aziende multinazionali, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità presso AMD, Nvidia e Computer Gross. Entrato in Lenovo nel 2017, ha inizialmente guidato il business PC per le piccole e medie imprese in qualità di director Emea.