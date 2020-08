Marco Pirone è il nuovo amministratore delegato di Harmont&Blaine. Pirone “avrà la responsabilità – si legge nella nota del Gruppo – di guidare strategicamente lo sviluppo dell’azienda, in particolare sui mercati internazionali, consolidandone la posizione in Italia”.

Napoletano di origine, Marco Pirone è stato capo della regione Emea per Estée Lauder, dell’Europa per la divisione lusso di Coty, vicepresidente esecutivo di Kiton e amministratore delegato di Louis Vuitton Italia. “Sono contento e orgoglioso di entrare a far parte di questa famiglia allargata, guidata da passione e creatività – afferma il nuovo ceo di Harmont&Blaine -, e sono convinto che, superata questa difficile congiuntura, il brand abbia le basi su cui costruire la prossima espansione”. “Sono certo che con il suo talento e la sua ricca esperienza – dichiara Paolo Montefusco, ad uscente e neo presidente del cda -, Marco saprà valorizzare il potenziale di Harmont&Blaine, guidare la squadra con la giusta leadership, assicurandone la necessaria evoluzione nel contesto sfidante in cui ci troviamo”.

Con un fatturato 2019 di 93,8 milioni di euro, oltre 600 dipendenti diretti e più di 1.000 di indotto, Harmont & Blaine S.p.A. ha la sua sede principale in provincia di Napoli e conta oltre 140 punti vendita, tra monomarca e shop-in-shop, in Italia e nel mondo. A ottobre 2014 l’azienda ha aperto il capitale sociale al fondo di investimento Clessidra.