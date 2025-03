Marco Poggi nuovo presidente di Arte, l’associazione dei reseller e trader dell’energia

Arte, l’Associazione di Reseller e Trader dell’Energia, nata nel 2020 e che oggi conta 180 operatori associati con quasi 20 mila addetti e oltre 8 miliardi di fatturato aggregato, annuncia la nomina di Marco Poggi D’Angelo in veste di nuovo presidente dell’associazione.

Poggi, esperto finanziario e in analisi e gestione del rischio, vanta oltre 25 anni d’esperienza all’interno di player internazionali del settore energia e gas. Si è occupato principalmente di business planning e controllo di gestione, nonché approvvigionamento e gestione dell’energia. È esperto in fonti rinnovabili e attualmente è Ceo di One Energy Broker srl, società di consulenze nell’Energy management e nell’ efficientamento energetico, e partner di Arcadia Italia spa, trader di energia e gas che fornisce servizi di efficientamento energetico. Oltre alla laurea magistrale in Scienze economiche ottenuta presso La Sapienza di Roma, Poggi ha conseguito un master di II livello in Analisi economico finanziaria presso la Luiss Business School.

“Raccolgo con entusiasmo questa nuova sfida – ha affermato il meo presidente di Arte -, il mio impegno sarà nel promuovere le istanze dell’associazione, perseguendo l’obiettivo di un futuro sostenibile per i consumatori e a beneficio di tutti gli operatori del settore energetico, che oggi più che mai rappresenta un mercato sfidante. Il risultato di A.R.T.E. è stato raggiunto in poco tempo, grazie a uno straordinario e incessante lavoro congiunto da parte di tutti i reseller e trader italiani nel dialogare con le istituzioni a beneficio di tutti, degli imprenditori come dei clienti e delle loro bollette. Ringrazio sentitamente il Presidente che mi ha preceduto, Marco Ferraresi, per l’ottimo lavoro svolto”.

Insieme a Marco Poggi, sono stati nominati anche i due nuovi vice presidenti dell’Associazione. Si tratta di Antonio Vitale, Amministratore delegato di Enega, e Alessia Lubrano, avvocata.