Marco Rossi-Doria vice presidente dell’impresa sociale Con i Bambini

L’Assemblea dell’impresa sociale “Con i Bambini”, su proposta del Consiglio di amministrazione, ha nominato vicepresidente Marco Rossi-Doria. Maestro elementare dal 1975, Rossi-Doria ha insegnato in quartieri difficili di Roma e Napoli, ma anche all’estero e in particolare negli Stati Uniti, Kenya e Francia. Primo maestro di strada, ha fondato il progetto Chance – scuola pubblica di seconda occasione. Esperto dei processi di apprendimento e delle politiche di inclusione è stato sottosegretario di Stato all’Istruzione. Ha ricevuto dal presidente della Repubblica la Medaglia d’oro per la cultura, l’educazione e la scuola nel 2001. Ha fondato l’Associazione IF, Imparare a fare. “Siamo particolarmente soddisfatti che Marco Rossi-Doria abbia accolto la nostra proposta ed entri, come vicepresidente, nel Consiglio di amministrazione di Con i Bambini – ha commentato il presidente Carlo Borgomeo – La nostra ‘squadra’ si arricchisce di una figura di grande rilievo: Marco Rossi-Doria, per competenza, esperienza e motivazioni, rappresenta una risorsa decisiva per il consolidamento delle iniziative, fortemente innovative, avviate grazie al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile”.