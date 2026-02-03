Marco Sciuccati a capo delle Risorse umane della Mondadori

Marco Sciuccati assume l’incarico di direttore Risorse umane e Organizzazione del gruppo Mondadori. Subentra a Daniele Sacco, che dopo oltre nove anni ha deciso di lasciare gli impegni operativi per dedicarsi a nuovi progetti personali e professionali. Nato a Castellanza (Varese) nel 1965, Sciuccati è laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano ed è professional counsellor in ambito aziendale e organizzativo. Dopo le prime esperienze in Accenture e DHL, ha lavorato in The Coca-Cola Company e Bain & Company, per poi ricoprire incarichi nell’area delle risorse umane e dell’organizzazione in gruppi internazionali come Ferrero, Pirelli, Candy Hoover e Haier Europe.