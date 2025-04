Marco Spinetto è il nuovo presidente dell’Uni, ente italiano di normazione

Marco Spinetto – 62 anni, ingegnere nucleare – è il nuovo presidente dell’Uni, ente italiano di normazione: lo ha eletto oggi l’Assemblea ordinaria dei soci.

Dopo una carriera nel settore automotive incentrata sui temi dell’innovazione, della standardizzazione e regolamentazione, ha fondato ed è amministratore unico di MSolutions Srls. Già consigliere e componente del Comitato di indirizzo strategico Uni, nel nuovo ruolo succede a Giuseppe Rossi, che nel suo mandato ha guidato l’evoluzione dell’Ente verso la sostenibilità, l’integrità e l’uso dell’intelligenza artificiale a supporto dello sviluppo del personale in coerenza al modello etico-valoriale aziendale.

Uni, ente italiano di normazione è un’associazione senza scopo di lucro, nella quale gli oltre 4.500 soci (imprese, liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici, pubbliche amministrazioni…) “costituiscono – si legge in una nota – una grande piattaforma multi-stakeholder aperta e trasparente che condivide conoscenze e valori, per definire – tramite un processo democratico, indipendente, consensuale e volontario – le risposte ai problemi tecnico/economico/sociali che non siano un compromesso al ribasso per accontentare tutti, bensì il “riconoscimento ragionato” della soluzione migliore che crea valore a beneficio di tutti: le norme Uni”. Da 102 anni svolge attività di normazione tecnica in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario con l’esclusione di quello elettrico/elettrotecnico. Le norme sono documenti che definiscono le caratteristiche (prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo, servizio o professione, secondo lo “stato dell’arte”. In estrema sintesi, sono documenti che definiscono “come fare bene le cose” garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe, cioè “un mondo fatto bene”.