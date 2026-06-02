Marco Ventura nominato capo ufficio stampa di Forza Italia

Marco Ventura è il nuovo Capo ufficio stampa e responsabile dei rapporti con i media di Forza Italia. Lo ha annunciato il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani. Ventura è stato inviato di guerra e giornalista parlamentare per Il Giornale e ha ricoperto il ruolo di capo dell’ufficio stampa esteri del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ha inoltre collaborato come autore televisivo per La7, Rai e Mediaset. Nel corso della sua carriera ha lavorato come addetto stampa alla Camera dei Deputati, consigliere per la comunicazione del presidente del Parlamento europeo e del presidente Rai, portavoce del presidente del Senato e del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre che senior advisor del Presidente dell’Ifad, agenzia delle Nazioni Unite. È stato anche docente di comunicazione politica e ghostwriting presso l’Università La Sapienza di Roma e l’Università di Urbino.