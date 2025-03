Marcus King in Italia: due date nel 2025 per il tour di “Mood Swings”

Marcus King, il giovane e talentuoso artista statunitense, arriva in Italia con due date nel 2025: venerdì 4 luglio a Pistoia – Pistoia Blues Festival, Piazza Duomo e sabato 5 luglio a Gardone Riviera (BS) – Festival Tener-a-Mente, Anfiteatro del Vittoriale.

Il musicista di Greenville il 5 aprile 2024 ha dato alla luce il suo nuovo album, prodotto da Rick Rubin, Mood Swings.

Mood Swings è il capolavoro di King, un’eclettica sinfonia del soul che è unicamente senza tempo e attuale. Attingendo ai momenti più bui di King, è diventato un faro di speranza per King mentre lo creava, e sarà un rifugio per chiunque stia attraversando sfide simili nella propria vita.

Marcus King verso la fine del 2024 ha pubblicato “Sucker”, uno dei brani più rappresentativi della colonna sonora della acclamata serie animata “Arcane League of Legends: Season 2”.

Il leggendario produttore Rick Rubin, che ha lavorato con chiunque, da Adele a Johnny Cash, è stato immediatamente attratto dal modo di suonare la chitarra, dalla voce singolare e dalla scrittura delle canzoni di King e, dopo aver assistito a una sua esibizione dal vivo, un giorno lo ha casualmente chiamato per proporgli l’idea di lavorare insieme.

Marcus King affronta nella sua musica il dolore, la dipendenza e la salute mentale. Il dolore trema lungo il vibrato della sua voce e la sua voce è appesantita da rimpianti intrisi di alcol e da errori commessi in alberghi sperduti. Il musicista di Greenville, SC, di quarta generazione, nominato ai GRAMMY® dalla quarta generazione, ha iniziato a suonare la chitarra a 8 anni seguendo le orme del padre e del nonno chitarrista. Percorrendo migliaia di chilometri come “The Marcus King Band”, si è affermato con un’abilità esecutiva senza pari.

Nel 2020, si è unito a Dan Auerbach e ha inciso il suo debutto da solista El Dorado, ottenendo una nomination ai GRAMMY® Award come “Best Americana Album”. Tra un concerto e l’altro, si è esibito al fianco di Chris Stapleton, Greta Van Fleet e Nathanial Rateliff, oltre ad aver partecipato ai concerti dello Stagecoach e di altri festival. Ha lanciato diverse iniziative per la salute mentale, tra cui un’asta di chitarre in collaborazione con MusiCares. Ora, il suo album Mood Swings del 2024 sembra il momento del battesimo in cui l’acqua lava via i peccati e il degrado di una vita e tutto ciò che rimane è un urlo primordiale ravvivato, ma ancora reale come l’inferno. È come se King avesse tirato fuori l’anima cruda direttamente dalle sue viscere, attraverso il cuore spezzato, fino al disco, sotto l’occhio vigile di Rick Rubin. Enfatizzando la sua voce in primo piano più che mai, la fidata chitarra a cui è spesso associato fa da spalla questa volta (anche se non manca un impressionante shredding). Per quanto tutto sembri oscuro, non si può fare a meno di sentire un senso di speranza nella potenza della voce di Marcus.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 20 marzo. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 21 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.