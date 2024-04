Mare, al via la campagna di Citizen Science per monitorare balene, delfini e tartarughe

È cominciata la campagna di Citizen Science 2024 del progetto europeo LIFE Conceptu Maris, grazie alla quale i cittadini possono partecipare insieme ai ricercatori ai monitoraggi di balene, delfini e tartarughe nel Mediterraneo occidentale a bordo dei traghetti di linea. In questa nuova stagione di monitoraggi le rotte a disposizione dei volontari sono diventate 17 e la principale novità è l’apertura della tratta tra il porto spagnolo di Barcellona e quello marocchino di Tangeri. Lungo la rotta, effettuata a bordo dei traghetti di GNV (Grandi Navi Veloci), si attraversano distese di mare con caratteristiche ecologiche differenti che offrono la possibilità di incontrare molte specie diverse. Il percorso, infatti, attraversa il cosiddetto ‘Corridoio spagnolo di migrazione dei cetacei’, una zona di speciale protezione poiché interessa la rotta migratoria delle balenottere comuni e “ospita” anche altre specie di cetacei, come capodogli, tursiopi e stenelle striate. La rotta prosegue nel Mar di Alboran, dove sono frequenti gli avvistamenti di grampi e globicefali e gli incontri con grandi gruppi di delfini comuni. Infine, prima di arrivare sulle coste marocchine, la rotta passa nello stretto di Gibilterra, una zona dove convergono le correnti e si accumulano nutrienti che richiamano non solo specie mediterranee ma occasionalmente anche specie atlantiche come le orche.

Al progetto LIFE Conceptu Maris partecipa un team internazionale composto da ISPRA – Istituto Superiore per la Scienza e la Ricerca Ambientale, Area Marina Protetta Capo Carbonara, Eco Océan Institut, Fondazione Cima, Fondazione CMCC, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Triton Research, Università Bicocca di Milano, Università di Palermo, Università di Torino, Università di Valencia.