Mare e danza a Rapallo: dal 15 luglio torna il TTStage. Direzione artistica di Tatiana Tassara e dei fratelli Nudo

di Massimiliano Craus

E’ passato meno di un anno dall’ultima edizione del TTStage di Rapallo eppure già tutti i giovani talenti sono ritornati alla carica! Dal 15 luglio e fino al 27 nella cittadina ligure si tornerà a respirare mare e danza a go go con la direzione artistica di Tatiana Tassara e dei fratelli Martin ed Elvis Nudo. Figli d’arte, i due ballerini sono impegnati da tempo al Finnish National Ballet ad attraversare ogni anno il repertorio di balletto in lungo e largo, esattamente ciò che amano proporre ai giovani interpreti che li raggiungeranno nelle due settimane estive di Rapallo. Loro città natale ma soprattutto capitale estiva della danza, con un approccio familiare ed assolutamente performante verso una danza che da studio diventa professione. Proprio come successo ai due fratelli Nudo protagonisti al TTStage di luglio ed al TTtraining di tutto l’anno accademico. Oltre al loro però a Rapallo ci saranno anche Kristian Ratevossian, laureato presso l’Accademia Vaganova di Sanpietroburgo, ha iniziato la sua carriera al Teatro Bolshoi di Mosca sotto la direzione di Yuri Grigorovich. Lo spazio allo studio delle punte e del repertorio femminile sarà invece appannaggio di Cristina Sarasso mentre il modern sarà affidato a Kostantin Karin. “Ci saranno anche due eventi in programma – aggiunge Tatiana Tassara – alla fine della prima settimana, abbiamo un vero e propio shooting fotografico dedicato agli studenti, catturando momenti memorabili. Nella seconda settimana, il culmine del nostro programma sarà invece il Gala delle Stelle della Danza, dove i ballerini professionisti si uniranno ai nostri talenti per un evento emozionante e orientato alla crescita. Altro fiore all’occhiello della nostra organizzazione è il TTtraining: su richiesta sono disponibili lezioni individuali di preparazione ai concorsi ed ammissione ad accademie di danza e, comunque, i giovani talenti potranno poi essere seguiti tutto l’anno con una specifica preparazione individuale per raggiungere i loro obiettivi con il TTtraining.” Con l’idea del TTtraining si potranno ridurre drasticamente i tempi di preparazione dei giovani talenti, impegnati individualmente in sessioni di durata scelta di volta in volta per ottimizzare tempistica e logistica, con obiettivi artistici e finalità didattiche differenti per ciascun interprete. Entrando nel merito dei due fratelli Nudo, scopriamo come “dopo aver danzato John Cranko in Romeo e Giulietta – racconta nei dettagli Martin – ho potuto sentire addosso l’emozione di interpretarlo con la mia Giulietta Hye-Ji Kang. Successivamente ho potuto anche interpretare il ruolo di Jonathan nel Dracula di Krzysztof Pastor e del giovane Scrooge in Christmas Carol mentre, in questo periodo, sarò solista in Petruska di Johan Inger.” Un programma del TTStage è ogni anno sempre più articolato perché studiato a tavolino dalla “Dance & Fashion CIC”, un’associazione londinese che opera a livello internazionale nell’ambito della moda e della danza, con un occhio sempre rivolto alla trasversatilità delle arti. “Siamo pronti e soprattutto entusiasti di annunciare il nostro TTStage a Rapallo 2024 – aggiunge la direttrice Tatiana Tassara – tornato quest’anno con le date 15-27 luglio. Saranno due settimane di essercitazione intensiva con insegnanti eccezionali provenienti dalla Scuola Vaganova e diplomati del corso di Perfezionamento presso il Teatro Alla Scala. Le lezioni si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport di Via Don Minzoni a Rapallo, a soli tre minuti a piedi dal Castello di Rapallo e vicino alla stazione ferroviaria. La giornata inizia alle 9:30 con un programma completo che include tecnica classica, repertorio, lavoro sulle punte e pas de deux seguito da sessioni di danza moderna e contemporanea fino alle 15:30. Molti dei nostri giovani talenti viaggiano in treno, tornando a casa la sera. Altri arrivano da varie parti del mondo, e siamo felici di aiutarli per ogni necessità.” Come il fratello Martin, anche Elvis è ormai a suo agio in Finlandia, sia come artista che come uomo. “Recentemente mi sono infatti esibito in un pas de deux di Le Corsaire al gala di Mentone – ci racconta Elvis – con la mia fidanzata Hatice Cagla Erturk mentre al Finnish National Ballet stiamo già con la testa ai prossimi Sogno di una notte di mezza estate e Bella addormentata, due classici meravigliosi. Così come l’esperienza a Helsinki sta procedendo proprio come speravo. Resterò volentieri e già mi pregusto l’idea della prossima stagione 2024-25!”.