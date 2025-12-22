Mare Group acquisisce Workgroup e rafforza il polo italiano dell’ingegneria digitale

Mare Group Spa, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti comunica di “aver acquisito il 55% di Workgroup Srl, una società italiana attiva nello sviluppo di soluzioni digitali per la gestione integrata dei processi e delle funzioni aziendali, con una base di oltre 1.200 clienti attivi, prevalentemente piccole e medie imprese, e più di 3 mila progetti realizzati, con Euro 3,8 milioni di valore della produzione ed euro 1,5 milioni di Ebitda Adj su base aggregata e proforma 2024 ed una posizione finanziaria netta adjusted pari a 1,8 milioni €”.

L’operazione, continua la nota, “rappresenta una business combination di natura industriale tra il consolidato posizionamento di Workgroup nel segmento Pmi e le competenze tecnologiche, ingegneristiche e di sviluppo software di Mare Group, realizzata anche attraverso il conferimento di un ramo d’azienda di Mare Group dedicato a soluzioni digitali e a partnership commerciali di rilevanza internazionale. Essa consente a Mare Group di integrare piattaforme digitali proprietarie con competenze ingegneristiche avanzate, ampliando l’offerta di soluzioni proprietarie per le Pmi industriali e il settore retail”.

“L’acquisizione di Workgroup – fa sapere il mangement – rappresenta un tassello fondamentale nel disegno industriale di Mare Group, che rafforza il proprio Polo dell’Ingegneria ad Alta Tecnologia attraverso integrazione e complementarità. L’operazione si affianca strategicamente al rafforzamento della partnership con TradeLab (in cui Mare Group è salita al 22,4% del capitale): in questo quadro strategico, TradeLab presidia l’intelligence sui dati e il supporto decisionale tramite l’IA, mentre Workgroup costituisce il braccio operativo che grazie alle sue soluzioni proprietarie è in grado di presidiare l’ultimo miglio del canale retail, con particolare riferimento ai software per la gestione delle casse. Questa convergenza crea un’infrastruttura digitale comune in cui la scalabilità del modello SaaS e l’automazione dei processi diventano le leve strategiche per estendere la penetrazione in un segmento di mercato fondamentale in cui la focalizzazione è indispensabile per ottenere una crescita sostenuta nel medio periodo”.

Per Antonio Maria Zinno, ad di Mare Group, “L’operazione si inserisce in modo coerente nel percorso di crescita del Polo Italiano dell’Ingegneria ad Alta Tecnologia, fondato sull’integrazione di competenze industriali, piattaforme proprietarie e presenza territoriale. Con Workgroup rafforziamo il presidio sulle piattaforme digitali e rendiamo l’offerta più scalabile”. Antonio Torino, amministratore unico di WGS, ha dichiarato: “L’ingresso di Mare Group rappresenta un passaggio strategico per Workgroup. La business combination tra la distribuzione dei prodotti Passepartout, le nostre piattaforme software, le attività conferite e il contributo industriale di Mare Group ha la potenzialità di accelerare lo sviluppo della società, ampliarne il posizionamento sul mercato e affrontare una nuova fase di crescita con una struttura più solida e orientata alla scalabilità”.