Mare Group assume in Campania: Cerchiamo profili con competenze tecnologiche

Mare Group, azienda presente sul mercato sia italiano sia internazionale, che lavora con le grandi imprese per creare nuove tecnologie e le rende accessibili alle pmi con progetti di innovazione personalizzati, ricerca oltre 60 profili specializzati per le sedi di Lazio e Campania. La maggior parte delle assunzioni interessa la città di Salerno. Si ricercano, nel dettaglio, circa 50 figure per il brand Mare digital (software developer, software engineer, data analyst, ict specialist, 3d modeler) e 10 per il brand Mare industrial (process engineer, logistic engineer, embedded systems engineer), oltre a due profili per il brand Mocrea (digital strategist e social media manager). Le sedi interessate sono: Roma, Napoli, Pomigliano d’Arco (Napoli), Salerno e Benevento. E’ richiesta esperienza pregressa nei ruoli, capacità di lavorare in team e pianificare il lavoro. Costituiscono titoli preferenziali la conoscenza della lingua inglese e le lauree Stem. Si offrono contratti full time. Nella sezione Careers del sito www.maregroup.it è possibile consultare il dettaglio dei profili ricercati e le modalità per candidarsi. ”L’Istat – commentano Antonio Maria Zinno, amministratore delegato di Mare group e Federico Gilblas, chief human resources officer – fotografa, anno dopo anno, una situazione davvero preoccupante per il nostro territorio. Il numero di giovani diretto verso le regioni settentrionali o l’estero è in costante aumento. Secondo le ultime rilevazioni Istat sulla popolazione e le famiglie, la Campania nel 2043 scenderà sotto i 5 milioni di abitanti, un dato che fa riflettere e chiama tutti a un’assunzione di responsabilità. Mare Group nasce in questa regione ed è qui che abbiamo scelto di mantenere il quartier generale di un Gruppo che oggi conta una presenza internazionale. Stiamo contribuendo ad avvicinare un numero sempre più rilevante di pmi alle opportunità offerte dalle tecnologie abilitanti e vogliamo continuare a farlo, favorendo al tempo stesso la crescita del nostro territorio. Siamo alla ricerca di profili con competenze tecnologiche in grado di contribuire alla duplice transizione che tiene insieme sostenibilità e Industria 5.0, il nostro proposito è creare occupazione qualificata in Campania e trasformarla in un polo attrattivo per i talenti alla ricerca di sfide professionali all’avanguardia”. Mare Group ha recentemente ottenuto la certificazione Uni/Pdr 125:2022 per il Sistema di gestione per la parità di genere. Riconosciuta a livello nazionale, la Certificazione valuta le politiche aziendali sulla parità di genere, certificando l’adozione da parte delle organizzazioni di misure concrete per promuovere l’uguaglianza tra i generi in ogni aspetto lavorativo. Nel corso dell’ultimo anno, Mare group ha adottato politiche mirate alla parità di genere, all’equità salariale e alla valorizzazione di una cultura aziendale inclusiva, che celebra la diversità di pensiero, esperienza e background di ciascun individuo.