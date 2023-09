Mare Group, nuova acquisizione: Obiettivo Europa entra a far parte della Holding campana

Il nuovo ingresso consolida la posizione di Mare Group come partner strategico per le PMI. Obiettivo Europa contribuirà ad arricchire ulteriormente l’offerta di servizi e prodotti del Gruppo, mettendo a disposizione delle aziende una piattaforma unica per accedere alle molteplici opportunità di finanziamento presenti a livello regionale, nazionale ed europeo: attività importantissime viste le sfide poste dalla transizione digitale e da quella sostenibile, in linea con gli obiettivi indicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Il nostro gruppo – spiega Gennaro Tesone, Chief Growth Officer di Mare Group – crede fortemente nel potenziale delle piccole e medie imprese, vero motore della duplice transizione in corso: digitale e sostenibile. Abbiamo scelto di supportarle nell’intero processo evolutivo: dall’analisi del livello di innovazione all’adozione di prodotti e tecnologie innovative, che i nostri clienti possono gestire in modo agile ed efficace attraverso la nostra piattaforma di Intelligenza Artificiale Delfi.ai. In questa prospettiva, l’individuazione delle fonti di finanziamento adeguate diventa cruciale. Obiettivo Europa è da tempo un punto di riferimento in questo ambito e la sua integrazione con il gruppo promette di rendere l’offerta ancora più completa e trasversale fornendo servizi complementari alle aziende, agevolandole ulteriormente nell’implementazione dei percorsi di innovazione”.

L’acquisizione dell’intero capitale sociale di Obiettivo Europa da parte di Mare Group è stata completata con il trasferimento del 100% delle quote il 30 agosto 2023; il pagamento del prezzo è stato effettuato senza ricorrere a ulteriore indebitamento. L’operazione è stata guidata da Blue Ocean Finance, società di Advisory Finanziaria specializzata nella crescita delle PMI, che ha supportato Obiettivo Europa durante le fasi di scouting, due diligence e negoziazione, con un team guidato da Stefania Esposito, Managing Partner di Blue Ocean Finance, e Matteo De Luca Borri, Financial Advisor.

“Siamo felici di aver accompagnato Obiettivo Europa nella ricerca del partner ideale per il suo percorso di crescita continuativa: Mare Group. Durante l’ultimo anno, abbiamo lavorato a stretto contatto con le amministratrici per raggiungere il successo in questa operazione”, afferma Esposito.ì