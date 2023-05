Mare Group, ricavi a 40 milioni nel 2022: +25% in un anno

Mare Group, azienda hi-tech che si va affermando come punto di riferimento per l’innovazione tecnologica delle imprese e della pubblica amministrazione, nel 2022 ha raggiunto un fatturato consolidato pro forma di circa 40 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto ai 32 milioni del 2021. Il margine operativo lordo si attesta a 10 milioni di euro, un terzo in più dell’anno precedente, e l’Ebitda Margin migliora di oltre il 25%.

Il risultato del 2022 testimonia l’efficacia della strategia di crescita del Gruppo, che da un lato si è posizionato come interlocutore privilegiato per le PMI, e dall’altro ha proseguito il proprio percorso di crescita per linee esterne attraverso le acquisizioni di Mòcrea per le competenze nel marketing digitale, Sintex per l’innovazione digitale, Syenmaint per l’ingegneria sostenibile e Delta Aves e Aprea per la produzione di piccole serie e la realizzazione di prototipi.

“Siamo orgogliosi dell’evoluzione di Mare Group, dell’entusiasmo di tutti gli imprenditori coinvolti nella crescita del gruppo e della nostra piattaforma DELFI.AI – commenta Antonio Maria Zinno, amministratore delegato di Mare Group –, basata sull’Intelligenza Artificiale e sviluppata per automatizzare e semplificare l’innovazione delle PMI. L’integrazione delle competenze delle aziende acquisite e delle nostre tecnologie ci spingerà verso nuovi traguardi nel 2023, permettendoci di avvicinare sempre più realtà produttive di ogni dimensione alle potenzialità di prodotti e servizi destinati a cambiarne i business model, come il nostro metaverso industriale e l’automazione del marketing”.