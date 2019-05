Il mare, il movimento e il colore: onde d’energia al Prac di Renna nelle tele scomposte di Liberatori

di Maria Carla Tartarone

Alla Galleria per l’arte contemporanea, Prac, dell’architetto Piero Renna, rivediamo in questi giorni le opere pittoriche di Loris Liberatori che vi era già stato nel 2014 in collettiva. Le opere che avevamo già ammirato erano tele che rappresentavano il mare, come quelle che in mostra in questi giorni in “Waves” raffiguranti l’ondeggiare più o meno intenso, ricoprono le pareti della galleria, in varie rappresentazioni del mare calmo o agitato raffigurato con una ricerca coloristica dei verdi e degli azzurri, fino ai blu molto attraente.

Loris Liberatori, nato a La Spezia nel 1958, ha cominciato a dipingere da ragazzo: a 14 anni ebbe a carico la sua prima mostra, sempre studiando e perfezionandosi in storia dell’arte ed in psicopedagogia, occupandosi dei bambini nel desiderio di sviluppare la loro creatività. Ciò è avvenuto anche in Riccardo Dalisi ed in altri artisti che amano operare giocando come l’architetto romana Raffaella Santoni che opera in questo campo intensamente a Roma.

L’artista Liberatori ha accresciuto questo interesse partecipando all’insegnamento psicopedagogico dell’Ecole d’Art Maternot di Parigi che ha acuito la sua sensibilità. In mostra quindi Liberatori sembra aver trasferito con grande sensibilità le immagini del mare da lui amate fin da bambino, un mare tranquillo o agitato in cui la ricerca coloristica si fa protagonista.

Al Prac l’artista ha messo in mostra 15 opere in oli e tecniche miste su tele frammentate, come si usava fare nel Medioevo, con l’intento di accrescere lo spazio dell’immagine scomponendola. Le tele sembrano infatti riempire per intero la parete in cui sono esposte ed i colori intensi incalzano la drammaticità delle onde tumultuose.