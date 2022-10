Mare Nostrum Awards, il Gruppo Grimaldi premia i giornalisti. Ecco il bando. Vespa presiede la giuria

Al via domani, sabato 15 ottobre 2022, la XV Edizione del Premio Giornalistico Internazionale Mare Nostrum Awards, promosso come ogni anno dal Grimaldi Magazine Mare Nostrum del Gruppo Grimaldi. Il Concorso prevede l’assegnazione finale di 5 premi da 10.000 euro netti ciascuno, per un valore complessivo di 50.000 euro netti. I premi verranno attribuiti dalla Giuria Internazionale, composta da eminenti personalità del giornalismo e presieduta da Bruno Vespa.

Per celebrare l’importante traguardo del quindicesimo anniversario, il bando di gara prevede l’ampliamento delle aree tematiche e delle finalità culturali della competizione, in linea con l’evoluzione dello shipping a livello globale e con quella sensibilità ambientale che per il Gruppo Grimaldi è da sempre valore irrinunciabile.

La salute dell’ecosistema marino, innescata e tutelata dall’imprenditoria marittima, è il nuovo topic che gli elaborati potranno sviluppare e che si affianca agli argomenti tradizionalmente oggetto del Concorso: le Autostrade del Mare come alternativa sostenibile al trasporto delle merci su strada e il Mar Mediterraneo come via di comunicazione tra i popoli e luogo per eccellenza di scambio culturale e turistico.

Gli elaborati potranno dunque soffermarsi sui numerosi vantaggi del trasporto marittimo, quando questo è effettuato con navi moderne e sicure, che operano nel pieno rispetto dell’ecosistema marino. I vantaggi potranno essere analizzati da un punto di vista non solo economico, ma anche ambientale, culturale e sociale.

Al Premio saranno ammessi giornalisti professionisti e pubblicisti, fotografi, videomaker e più in generale autori residenti in Europa. Gli elaborati dovranno sviluppare uno degli argomenti previsti nelle aree tematiche e dovranno essere pubblicati tra il 15 ottobre 2022 e il 15 aprile 2023 in lingua italiana, inglese, spagnola, catalana, francese e greca, sulle seguenti tipologie di media: quotidiani e periodici a diffusione nazionale (offline e online), media nazionali specializzati in trasporto e turismo (offline e online), agenzie di stampa, emittenti radio e tv nazionali e locali, magazine di fotografia e mostre fotografiche, blog di viaggi e turismo.

Gli elaborati dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa del Premio entro e non oltre il 30 aprile 2023 con lettera di accompagnamento, sia in formato digitale (file word) tramite posta elettronica all’indirizzo mna@grimaldi.napoli.it, sia in formato originale.

Per favorire l’esperienza diretta della navigazione e l’acquisizione delle informazioni, chi lo desidera potrà effettuare entro il 31 marzo 2023 un viaggio di andata e ritorno a bordo delle navi Grimaldi Lines, Minoan Lines e Trasmed GLE in servizio tra Italia, Spagna e Grecia, previa richiesta alla Segreteria Organizzativa del Premio.

Il testo integrale del bando è disponibile sui siti www.grimaldi.napoli.it e www.grimaldi-lines.com