Mare, Sole e Cultura, Antonio Polito racconta la Costituzione alla rassegna di Positano

Prosegue con Antonio Polito la XXXIV edizione di “Mare, Sole e Cultura”, la storica rassegna letteraria di Positano che quest’anno, nel 150° anniversario della nascita di Filippo Tommaso Marinetti, è dedicata al tema “Parole in libertà”.

L’appuntamento è in programma martedì 30 giugno, alle 21, in Piazza Flavio Gioia, dove il giornalista presenterà il volume “La Costituzione non è di sinistra” (Silvio Berlusconi Editore), nell’incontro intitolato “Le parole della Resistenza”.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, il Comune di Positano, la Camera di commercio di Salerno, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura e della Fondazione Carisal.

Il libro di Antonio Polito

Nel saggio, Antonio Polito ripercorre la storia della Costituzione italiana, analizzandone la nascita nel contesto della Resistenza e dell’immediato dopoguerra. Attraverso un approfondimento sugli atti dell’Assemblea Costituente, l’autore sostiene che la Carta sia stata nel tempo oggetto di un’interpretazione politica selettiva, soffermandosi sul rapporto tra diritti e doveri e sulle difficoltà che hanno accompagnato i tentativi di riforma costituzionale negli ultimi decenni.

Il prossimo appuntamento

La rassegna proseguirà lunedì 6 luglio, sempre alle 21 in Piazza Flavio Gioia, con Daria Bignardi, che presenterà il romanzo “Nostra solitudine” (Mondadori) in dialogo con Titta Fiore, presidente della Film Commission Campania.

Ingresso libero e collegamento via mare da Salerno

Gli incontri sono aperti al pubblico. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Travelmar, sarà disponibile un collegamento marittimo dedicato tra Salerno e Positano.

Il traghetto, utilizzabile esclusivamente su prenotazione e fino a esaurimento dei posti, partirà da Piazza della Concordia alle 17.10 e ripartirà da Positano alle 23, senza effettuare fermate intermedie.